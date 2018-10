Tennis in Wien: Thiem vs. Bemelmans nicht vor 17 Uhr

Tennis in der Wiener Stadthalle: Dominic Thiem greift in das Turnier ein. Zum Auftakt trifft er auf den niederländischen Qualifikanten Ruben Bemelmans (134. der Weltrangliste). Eigentlich sollt es in der ersten Runde gegen Richard Gasquet gehen, der Franzose zog aber kurz vor Turnierbeginn zurück.

Für Thiem ist das Heimturnier eigentlich kein so guter Boden. Eine Finalteilnahme oder gar ein Turniersieg blieb ihm bislang verwehrt. Heuer soll es klappen.

