Vizekanzler Strache am Mittwoch live im STANDARD-Chat

Ein Jahr nach der Nationalratswahl kommt Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Mittwoch zum STANDARD-Chat. Die Themenpalette ist groß: Gerade wird heftig über die Reform der Sozialversicherung debattiert, die Juristen in Teilen für verfassungswidrig halten. Umstritten ist auch die Indexierung der Familienbeihilfe, dass also die Höhe für ausländische Arbeitnehmer künftig an das Niveau jenes Landes angepasst wird, in dem das Kind lebt.

Nicht zur Ruhe kommt das FPÖ-geführte Innenministerium, immer wieder tauchen neue brisante Details in der Affäre rund um den Verfassungsschutz und Minister Herbert Kickl auf. Und schließlich gibt es die ständig auftauchenden rechten "Einzelfälle" in der Freiheitlichen Partei. Ab 14 Uhr antwortet Heinz-Christian Strache am Mittwoch auf Fragen der STANDARD-Leserschaft, posten können Sie schon jetzt! (red, 23.10.2018)