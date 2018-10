Liverpool vs. Roter Stern, Mi. 21 Uhr

Es geht weiter in der Königsklasse. Liverpool hat die Finalniederlage gegen Real längst abgehakt. In der Liga läuft es für das Team von Jürgen Klopp blendend, in der Champions League konnte man den ersten Kracher gegen PSG gewinnen, gegen Neapel setzte es eine etwas überraschende Niederlage. Jetzt wollen die Engländer gegen Roter Stern den Pflichtsieg einfahren.

Serbisches Programm

Auf der anderen Seite hatten die Serben nicht so richtig viel zu melden. Zu Beginn erkämpfte sich Roter Stern ein 0:0 gegen Neapel, um dann gegen PSG mit 1:6 ordentlich auf die Mütze zu kriegen. Jetzt steht mit Liverpool der nächste schwere Brocken auf dem Programm.

