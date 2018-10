Cristiano Ronaldo ist bereit für seine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Mit Juventus Turin gastiert der Portugiese am Dienstag in der Champions League im Old Trafford. Bei Manchester United begann der 33-Jährige einst seine Weltkarriere. Ein Erfolg würde für Juventus die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen.