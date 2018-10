30 Jahre STANDARD: Wir feiern und tickern live

Heute feiert der STANDARD seinen 30. Geburtstag! Mit einem neuen Logo und einer 216 Seiten starken Jubiläumsausgabe. Während wir Ihnen darin Einblick in die Geschichte unseres Mediums, in die Arbeit der Redaktion und Visionen für die Zukunft bieten, wollen wir die Gelegenheit natürlich auch nutzen, um mit Ihnen zu feiern und DANKE zu sagen. Danke Ihnen! Egal ob Sie Abonnent oder Abonnentin der ersten Stunde sind oder den STANDARD erst online kennengelernt haben, wir freuen uns jeden Tag aufs Neue, Ihnen Nachrichten, Hintergründe und Kommentare im 24-Stunden-Takt und in Echtzeit zu liefern.

In diesem Liveticker fangen wir unsere Jubiläumsfeier für Sie ein, lassen Mitarbeiter und Promis zu Wort kommen und posieren und wollen auch mit dem einen oder anderen Glas mit Ihnen anstoßen! Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre Wortspenden und Erinnerungen an den STANDARD hier im Forum und auf Social Media. Nutzen Sie den Hashtag #30JahreStandard und taggen Sie @derStandardat in Fotos auf Instagram, Facebook oder Twitter.

Zum Schmökern und Mitmachen