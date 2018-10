BVT-U-Ausschuss: Ex-BVT-Chef Gert Polli besprach Konvolut vor Regierungsbildung mit Kickl

Am Mittwoch geht der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre in die nächste Runde. Als erste Auskunftsperson ist der ehemalige BVT-Chef Gert-René Polli geladen, der das Amt bis 2008 führte. Ihm wird unterstellt, auch in der aktuellen Affäre mitgemischt zu haben – und noch dazu die FPÖ in Punkto BVT beraten zu haben.

Am Nachmittag folgen dann zwei weitere BVT-Mitarbeiter, die ihre Kollegen vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft belastet und damit die Razzia mitausgelöst hatten. Es handelt sich dabei um den Datenforensiker H., der am Rande seiner Befragung das Thema "Fernlöschungen" aufbrachte sowie um M., den Stellvertreter des Abteilungsleiters W. (red, 17.10.2018)