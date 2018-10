Staatsanwältin und BVT-Extremismusleiterin werden im U-Ausschuss befragt

Am Donnerstag ab 10 Uhr macht der Untersuchungsausschuss in der Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wieder mit den Befragungen von Auskunftspersonen weiter, die Einblick in die umstrittene Razzia im BVT am 28. Februar bieten sollen.

Mit Spannung erwartet wird die Aussage der ersten Auskunftsperson, der Leiterin des Extremismusreferats im BVT, Sibylle G., die im Strafverfahren der Staatsanwaltschaft nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugin geführt wird. In G.s Büro wurde massenhaft Material sichergestellt – unter anderem handelte es sich dabei um Aufzeichnungen zu Ermittlungen gegen rechtsextreme Kreise in Österreich, aber auch um Daten des deutschen Bundesverfassungsschutzes. G. sagt ab 10 Uhr aus.

Der zweite Zeuge, Andreas W., ist Sachverständiger für IT-Fragen. Als solcher wurde er äußerst kurzfristig zu der Razzia beigezogen, um Datenträger sicherzustellen. W. war mit zwei Mitarbeitern seiner Firma bei den Hausdurchsuchungen dabei.

Offene Fragen

Am Nachmittag muss sich die fallführende Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ursula Schmudermayer, erneut den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei ihrem ersten Besuch im U-Ausschuss vergangene Woche blieben Fragen offen. Etwa jene, worin die Dringlichkeit der Razzia lag. Schmudermayer hatte angegeben, die Gefahr einer "Fernlöschung" habe die überstürzte Hausdurchsuchung notwendig gemacht – während die Leiterin der WKStA die Fernlöschungsoption nicht als primären Grund angesehen hatte.

Der STANDARD berichtet live aus dem Untersuchungsausschuss. (red, 11.10.2018)