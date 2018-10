Schieder soll roter Spitzenkandidat für die EU-Wahl werden

Die SPÖ hat bereits bei ihrer heutigen Präsidiumsklausur am Wiener Kahlenberg entschieden, wer nach dem Rückzug von Ex-Parteichef Christian Kern am Samstag nun der rote Spitzenkandidat bei der EU-Wahl wird.

Die designierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kündigte am Sonntag an, dass der gerade abgelöste Klubobmann Andreas Schieder als Spitzenkandidat für die SPÖ ins EU-Wahl-Rennen gehen werde. Er sei ein erfahrener Politiker und als außenpolitischer Sprecher kompetent für diese Rolle, so Rendi-Wagner. Platz zwei geht an Evelyn Regner, sie ist bereits seit knapp zehn Jahren im EU-Parlament. Das sei "ein Spitzen-Duo", sagte Rendi-Wagner.

Die endgültige Entscheidung über die Kandidatenliste für die EU-Wahl wolle man bis 18. Oktober getroffen haben, sagt Geschäftsführer Thomas Drozda. Bis dorthin werden die Länder noch ihre eigenen Kandidatenvorschläge für die EU-Wahl machen. Formell werden die Beschlüsse dann beim Bundesparteitag am 24. November in Wels gefällt. (red, 7.10.2018)