Rendi-Wagner gibt nach Kern-Rückzug Erklärung ab

Die SPÖ entscheidet bereits bei ihrer heutigen Präsidiumsklausur am Wiener Kahlenberg, wer nach dem Rückzug von Ex-Parteichef Christian Kern am Samstag nun der rote Spitzenkandidat bei der EU-Wahl wird. Das kündigte die designierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner vor der Sitzung an. Namen wurden keine genannt, der gerade abgelöste Klubobmann Andreas Schieder gilt aber als klarer Favorit. Um 13:00 Uhr gibt Rendi-Wagner eine Erklärung ab. Der STANDARD tickert live.

(red, 7.10.2018)