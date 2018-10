Christian Kern kandidiert doch nicht für EU-Wahl und zieht sich aus Berufspolitik zurück

Der bisherige SPÖ-Chef Christian Kern zieht sich aus der Berufspolitik zurück und kündigt seine Rückkehr in die Wirtschaft an. In einer Stellungnahme in der SPÖ-Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße erklärte der ehemalige Bundeskanzler weiters, dass er nun doch nicht als Kandidat der SPÖ bei der EU-Wahl antreten werde. Die Nachlese zur überraschenden Kern-Kehrtwende im STANDARD-Liveticker. (red, 6.10.2018)