Die Sonntagskonferenz ab 14.30 Uhr

Für Dietmar Kühbauer geht es nun auch in der Fußball-Bundesliga zur Sache. Rapid empfängt am Sonntag den SV Mattersburg, muss dabei die Strapazen des 1:3 gegen die Rangers abschütteln und unbedingt drei Punkte einfahren, um in der Tabelle dem sechsten Rang näherzukommen. Von einem Platz in der Meistergruppe sind die achtplatzierten Grün-Weißen derzeit vier Zähler entfernt – die Folge von zuletzt drei Liga-Niederlagen en suite.

Aufsteiger Wacker Innsbruck hat nach neun Runden erst sechs Zähler auf dem Konto. Rang elf, nur einen Punkt vor Schlusslicht Altach lautet die Zwischenbilanz. Nun wartet mit dem LASK am Sonntag ein unangenehmer Gegner, sind doch die Linzer als Dritte der Tabelle gut in Schwung.

Serienmeister Salzburg ist im Schlager der zehnten Runde am Sonntag (17.00 Uhr) bei Sturm Graz einmal mehr Favorit. Die Bullen visieren drei Tage nach der Europa-League-Gala gegen Celtic Glasgow den zehnten Sieg im zehnten Liga-Saisonspiel an. Doch der "Vize" will die Serie brechen und den Bullen nach Möglichkeit ein Bein stellen.