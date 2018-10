Die Samstagskonferenz ab 17 Uhr

Die Austria will auf ungeliebtem Terrain erfolgreich in die Länderspiel-Pause einziehen. Die Wiener gehen nach vier Siegen und einem Remis in den vergangenen sechs Runden der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) zwar als Favorit ins Auswärtsspiel bei Schlusslicht Altach. In der Cashpoint-Arena haben die Violetten jedoch in acht Liga-Auftritten seit Herbst 2014 nur einen Sieg geholt.

Der WAC hat den TSV Hartberg zu Gast. Die Ausgangslage spricht für die Lavanttaler. Das 1:4 gegen Salzburg beendete in der Vorwoche zwar eine Heimserie von sechs Spielen ohne Niederlage, die Partie lief nach einer frühen Roten Karte für WAC-Torhüter Alexander Kofler aber rasch gegen die Wolfsberger.

Der SKN St. Pölten geht als Tabellenzweiter mit satten 13 Punkten Vorsprung auf die auf Platz neun liegende Admira in das Niederösterreich-Derby am Samstag (17.00) in der NV Arena. St. Pölten ist in dem Duell damit erstmals Favorit, denn der SKN lag vor einem direkten Duell bisher noch nie vor den Südstädtern.