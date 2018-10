Europa League: Salzburg vs. Celtic, Rangers vs. Rapid, Do. ab 18 Uhr

Beide österreichischen Vertreter treffen in der zweiten Runde der Europa-League-Gruppenphase auf ein Team aus Glasgow. Eines vorweg: Die ganz großen Zeiten der Schotten sind eher vorbei. Während sich die Rangers nach finanziellen Schwierigkeiten und einer Zwangsrelegation erst wieder seit 2016 in der obersten Spielklasse wiederfinden, zieht Celtic seither einsam seine Meisterkreise. Seit 2012 sicherten sich die Grün-Weißen jedes Jahr den Meistertitel in der schottischen Premier League.

Souveränes Salzburg, rumpelige Rapid

In Österreich peilt Salzburg eine ähnliche Serie an. Auch in der aktuellen Saison ist der Meister eine Klasse für sich, zum Auftakt der Europa-League bezwang man auswärts die Stallkollegen von Leipzig. Gegen Celtic (18.05 Uhr) ist man auch Favorit.

Bei Rapid geht es dafür drunter und drüber. Für Neo-Trainer Didi Kühbauer ist das Auswärtsspiel bei den Rangers die erste Bewährungsprobe. Zum Auftakt besiegten die Hütteldorfer Spartak Moskau mit 2:0, in Schottland soll der nächste Schritt zum Aufstieg gelingen. In Glasgow (21 Uhr) kann es aber mitunter recht rau werden.



