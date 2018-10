Live: Bayern München vs. Ajax Amsterdam, 21 Uhr

Deutschlands Meister Bayern München verpatzte mit dem 0:2 am Freitagabend bei Hertha BSC Berlin seine Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel gegen Ajax Amsterdam und verlor mit dem zweiten sieglosen Match en suite die Bundesliga-Tabellenführung an Borussia Dortmund.

In der Königsklasse sollen ÖFB-Star David Alaba und Co. nun wieder Selbstvertrauen tanken und nach dem 2:0-Auftakterfolg bei Benfica Lissabon den nächsten Schritt Richtung Sieg in der Gruppe E machen, die aktuell Ajax nach einem 3:0 über AEK Athen anführt. "Vor einer Woche hatte man noch den Eindruck, wir sind unbesiegbar. Jetzt hat uns ein bisschen die Realität eingeholt", sagte Bayern-Routinier Thomas Müller.