Live: LASK vs. Sturm, So., 17 Uhr

Der LASK eilt in der Meisterschaft von Sieg zu Sieg. Sechs Erfolge in Serie sind es bereits, auf die die Linzer in der Fußball-Bundesliga zurückblicken können. Im ÖFB-Cup gab es zuletzt ein 8:0-Schützenfest gegen Regionalligist Stadl-Paura. Mit Sturm Graz gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) jedoch eine Mannschaft in Pasching, die den Athletikern in der Vorsaison nicht wirklich gelegen ist.

Nach einem 2:1-Heimsieg im September 2017 setzte es für den LASK zuletzt drei Niederlagen gegen die Steirer. Diesen droht nach dem Aus im ÖFB-Cup als Titelverteidiger derzeit allerdings Krisenstimmung. Der Vizemeister ist derzeit nur Sechster. Trainer Heiko Vogel wollte das Positive aus der Vorstellung beim 0:2 gegen die Austria ziehen. Sturm belohnte sich in Wien für eine der besseren Saisonleistungen nicht.