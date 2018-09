Bundesligakonferenz im Liveticker, Sa. 17 Uhr

Vorne zieht Salzburg einsam die Kreise. Der Meister hält nach acht Spielen beim Punktemaximum von 24 Punkten. Es sieht also alles nach dem nächsten Alleingang der Bullen aus. Die Salzburger müssen am neunten Spieltag zur Überraschungsmannschaft WAC nach Kärnten. Ein möglicher Stolperstein also.

Achterbahn

Rapid sitzt hingegen in einer Achterbahnfahrt von einer Saison. Die Wiener wollen endlich in die gerade Siegesspur finden und empfangen dabei den SKN St. Pölten. Für Wölfe-Coach Didi Kühbauer wird die Rückkehr nach Hütteldorf sicher emotional.

Für Altach läuft es hingegen so gar nicht. Die Vorarlberger sind Tabellenletzer, könnten bisher lediglich zwei Punkte einfahren. Bei der Admira soll es besser werden.

