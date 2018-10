Schnitzeljagd durch die Geschichte des STANDARD

Damals bis heute

Nur noch wenige Tage trennen uns vom 30-jährigen Jubiläum des STANDARD. Am 19. Oktober ist es so weit – bis dahin erzählen Ihnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses in 12 Beiträgen über die Anfänge, das Alte und das Neue. Sie, liebe User, werden über die Gründungstage, unsere zahlreichen Redaktionsräumlichkeiten, den Schritt ins Onlinezeitalter und die Bedeutung der Postings lesen.

Eine Schnitzeljagd führt zur Lösung

Jeder dieser 12 Beiträge wird auch einen Hinweis auf einen Lösungsbuchstaben enthalten. Lösungsbuchstabe, schön und gut – aber wofür? Wer aufmerksam liest, sich anschließend auf die Suche macht und in den nächsten Wochen dabei bleibt, wird am 19. Oktober das Lösungswort bilden können. Schicken Sie dieses an ugc@derstandard.at – die ersten 30 richtigen Einsendungen beschenken wir mit einer kleinen Überraschung. Sollten Sie einen Lösungsbuchstaben einmal nicht finden, helfen Ihnen die anderen User der Community sicher auf die Sprünge.