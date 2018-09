Buwog-Prozess live: Richterin legt Wicki Bankdokumente vor

Wien/Linz – Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) rund um die Buwog-Privatisierung wird am Donnerstag der angeklagte Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki weiter befragt. Er bekam einige Bank-Mitteilungen von der Richterin ausgehändigt. Diese kannte er bisher nicht. In der Mitteilung steht, dass es Hinweise gebe, die darauf hindeuten, dass Wicki gegenüber der Bank durch unwahre Angaben gemacht und diese dadurch getäuscht hätte.

Am Vortag hatte Wicki seine Sicht der Finanztransaktionen rund um zwei Briefkastengesellschaften – Mandarin und Catherine Participation – abgegeben. Wicki sieht sich als Opfer von Walter Meischberger und Grasser und sagte, er sei "stinksauer".

Wicki ist wegen Geldwäsche und Beweismittelfälschung angeklagt, er weist die Anklagevorwürfe zurück. Auf die Frage von Richterin Marion Hohenecker, ob er Meischberger als Ausgangspunkt allen Übels sehe, das ihn getroffen habe, bejahte er. Kurz darauf ergänzte er, schuld sei auch Grasser, denn dieser habe ihm schließlich Meischberger vorgestellt.

Im Laufe der Verhandlung am 52. Prozesstag zeigte sich wieder die genaue Aktenkenntnis von Richterin Marion Hohenecker, die etwa in einem mutmaßlichen Schreiben Meischbergers an Wicki auf eine Schweizer Schreibweise hinwies – ohne scharfes S . Daraufhin zeigte Meischberger ihr ein zweites Schreiben an Wicki, in dem er ebenfalls "Grüsse" – also ohne scharfes S – geschrieben hatte. Die Richterin fand in dem Schreiben prompt neue Ungereimtheiten: So gab Meischberger damals an, er habe Wicki durch seinen Bankberater kennengelernt – während Wicki selber sagte, es sei über Grasser gewesen.

Renate Graber und Nora Laufer berichten live. (APA/red, 27.9.2018)