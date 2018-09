Showdown um Supreme-Court-Posten: Kavanaugh und Ford stellen sich Anhörung

Washington – Christine Blasey Ford wird am Donnerstag um 16 Uhr MESZ an einer öffentlichen Anhörung im Justizausschuss des US-Senats teilnehmen, um sich zu ihren Vorwürfen gegen Richterkandidat Brett Kavanaugh zu äußern. Die Professorin für Psychologie beschuldigt Kavanaugh der versuchten Vergewaltigung bei einer Party im Jahr 1982. Inzwischen gibt es vier weitere Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Kavanaugh, zwei davon anonym. Der für den Supreme Court nominierte Kavanaugh bestreitet die Anschuldigungen.



Ford muss sich bei der Anhörung den Fragen der republikanischen und demokratischen Senatoren im Justizausschuss stellen. Die Demokraten stellen ihre Fragen selbst, die Republikaner, deren Ausschussmitglieder ausschließlich Männer sind, haben dafür die Anwältin Rachel Mitchell engagiert. Nach der Anhörung Fords wird Kavanaugh befragt. DER STANDARD berichtet live.

Trump plötzlich zögerlich

Donald Trump hatte den erzkonservativen Richter Kavanaugh für den vakanten Posten am Supreme Court vorgeschlagen, ihn nach Aufkommen der Vorwürfe verteidigt und immer wieder von einem betrügerischen Spiel der Demokraten gesprochen. Am Mittwochabend änderte er seinen Tonfall und kündigte an, die Anhörung aufmerksam zu verfolgen und dann über Kavanaughs Zukunft zu entscheiden. Er deutet also an, dass er seine Meinung zur Nominierung ändern könnte, sollte er Kavanaugh für schuldig halten.

Bereits für Freitag ist eine Abstimmung im Justizausschuss angesetzt, denn dieser muss zunächst entscheiden, ob die Personalie für das endgültige Bestätigungsvotum an das Plenum des Senats weitergereicht wird. Dann muss der gesamte Senat abstimmen, was bereits Anfang nächster Woche passieren soll. Die Republikaner haben nur eine knappe Mehrheit und wollen Kavanaugh deshalb möglichst schnell bestätigen – bevor sich womöglich durch die Midterm-Elections im November die Mehrheitsverhältnisse im Senat ändern.

Parallelen zu Anita Hill

Die Affäre erinnert an die Vorwürfe Anita Hills aus dem Jahr 1991. Die damals 35-jährige Jus-Professorin beschuldigte Clarence Thomas, Kandidat für den Obersten Gerichtshof, sie sexuell belästigt zu haben, als beide im Unterrichtsministerium zusammenarbeiteten. Bei ihrer Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats wurden ihre Anschuldigungen verharmlost und Hill demütigend bloßgestellt. Thomas wurde schließlich knapp bestätigt und sitzt noch heute am Supreme Court. Hill mahnte in einem Gastkommentar in der "New York Times", dass der Justizausschuss die Chance habe, es dieses Mal besser zu machen. (red, 27.9.2018)