Mattersburg vs. Rapid, Mi., 18.30, Austria vs. Sturm, 20.45 Uhr

In der zweiten Runde des ÖFB-Cups werden sich mit Sicherheit zumindest zwei Bundesligisten verabschieden. Während der makellose Tabellenführer RB Salzburg mit dem SC Schwaz, der LASK mit Stadl-Paura und St. Pölten mit Pinzgau-Saalfelden mutmaßlich leichtes Spiel mit Regionalligisten haben, kommt es für vier Bundesligisten vergleichsweise knüppeldick. So treffen unter burgenländischen Pappeln Mattersburg und Rapid aufeinander und bekommt es in der Wiener Generali-Arena die Austria mit Cup-Titelverteidiger Sturm zu tun.