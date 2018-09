Künftige SPÖ-Chefin Rendi-Wagner baut die Partei um

Seit 16 Uhr tagt der Parteivorstand, in dem die SPÖ über die künftige Führung nach dem Rückzug von Parteichef Christian Kern berät. Erste personelle Weichenstellungen sind bereits durchgesickert: Den Parlamentsklub will Rendi-Wagner selbst übernehmen, Schieder hat seinen Rückzug bereits bestätigt. Er soll zukünftig in die zweite Reihe treten und stellvertretender Klubobmann werden.

Personalpaket