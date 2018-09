Trump spricht zur UN-Generalversammlung

Die staugeplagten New Yorker müssen sich seit heute auf noch mehr Einschränkungen im Verkehr einstellen. Der Grund ist die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Stadt. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs werden dazu erwartet. Auch US-Präsident Donald Trump hält Dienstagnachmittag seine mit Spannung erwartete Rede vor der UN-Generalversammlung in New York. DER STANDARD berichtet live.

Vom Raketenmann zum Ehrenmann

Im Vorjahr hatte Trump bei seiner rund 45 Minuten dauernden Ansprache mit der "totalen Zerstörung Nordkoreas" gedroht und dessen Machthaber Kim Jong-un als "kleinen Raketenmann" bezeichnet. Doch mittlerweile hat im Umgang mit Nordkorea eine Phase leichter diplomatischer Entspannung eingesetzt. Mittlerweile bezeichnet Trump Kim als "Ehrenmann".

Unklarheit über geplante Inhalte

Gut möglich, dass auch dieses Jahr ein Land besonders zur Zielscheibe Trump'scher Brachialrhetorik wird. Der Iran ist dafür ein möglicher Kandidat. Irans Präsident Hassan Rohani wird relativ kurz nach Trump seine Rede halten. Auch die Uno selbst könnte in den Fokus von Trumps Kritik geraten.

Europa geht indes gemeinsam mit Russland und China in der Iran-Politik auf offenen Konfrontationskurs mit US-Präsident Trump. Zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran wollen die nach dem Austritt der USA verbliebenen Länder eine Institution schaffen, die den legalen Handel mit dem Iran trotz der US-Sanktionen weiter ermöglichen soll.

Das gab die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am späten Montagabend (Ortszeit) in New York bekannt. Die USA hatten mit dem Austritt aus dem Abkommen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Diese stellen Unternehmen aus anderen Ländern derzeit praktisch vor die Wahl, entweder mit dem Iran oder mit den USA Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Vielen großen Unternehmen bleibt wegen ihres großen US-Geschäfts keine Wahl, als sich aus dem Iran zurückzuziehen. (red, 25.9.2018)