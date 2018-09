51.Prozesstag: Grasser-Prozess geht weiter

Wien – Am Dienstag geht der Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei der Buwog-Privatisierung weiter. Ob der Erstangeklagte am Dienstag auskunftfreudiger ist, wird sich zeigen.

Am Donnerstag hatte Grasser sich im Wiener Straflandesgericht ja wortkarg gezeigt. Nachdem Richterin Marion Hohenecker ihre Befragung am Mittwoch abgeschlossen hatte, waren da die Staatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk mit ihren Fragen am 50. Prozesstag an der Reihe.

Diese wollte Grasser nicht beantworten und machte von seinem Recht auf Entschlagung Gebrauch: "Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren einseitig und teilweise rechtswidrig geführt", lautete die eingehende Begründung des Ex-Finanzministers. Sie hätte außerdem "Druck auf andere ausgeübt, um den Grasser zu liefern". Dem Erstangeklagten fehle daher jede Vertrauensgrundlage, die Fragen von Marchart und Denk zu beantworten.

Renate Graber und Nora Laufer berichten live. (red, 25.9.2018)