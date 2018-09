Live: Salzburg vs. Rapid, So., 17 Uhr

Rechtzeitig vor dem Fußball-Bundesliga-Schlager am Sonntag auswärts gegen Red Bull Salzburg hat Rapid wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Nach dem Heim-2:0 in der Europa League gegen Spartak Moskau traten die Hütteldorfer die Reise zum Serienmeister und überlegenen Tabellenführer mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an.

Seit mittlerweile zwölf Pflichtspielen wartet Rapid auf einen Erfolg gegen die "Bullen". Damit diese Negativserie ein Ende findet, sollten laut Trainer Goran Djuricin viele Dinge ineinandergreifen. "Wir müssen auf höchstem Niveau spielen, um dort zu bestehen", erklärte der Wiener.

Rapid mit Europacup-Rückenwind nach Salzburg