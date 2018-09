Live: Sturm vs. Mattersburg, Altach vs. WAC, St. Pölten vs. Hartberg, Sa., 17 Uhr

Sturm Graz will nach dem 3:2-Zittersieg bei der Admira in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Im Heimspiel der achten Runde stellt sich den fünftplatzierten Steirern am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) der Vorletzte SV Mattersburg in den Weg. Die Burgenländer sind sechs Spiele sieglos. Bei den jüngsten beiden Niederlagen war bereits Klaus Schmidt im Amt, er hofft im dritten Anlauf endlich auf Zählbares.

Sieben Spiele, nur zwei Punkte und Schlusslicht: Der SCR Altach hat einen völlig verkorksten Saisonstart verzeichnet. Im Heimspiel der achten Fußball-Bundesliga-Runde gegen den WAC soll nun endlich die Wende eingeleitet werden. Das wäre auch für Werner Grabherr wichtig, wartet der seit Sommer amtierende Coach der Vorarlberger doch noch immer auf seinen Liga-Premierensieg.

Der drittplatzierte SKN St. Pölten will seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga in der achten Runde festigen. Gelingen soll das mit dem fünften Saisonsieg im Heimduell mit Aufsteiger TSV Hartberg Für Gäste-Coach Markus Schopp ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, hatte er doch vergangene Saison als Co-Trainer bei St. Pölten gearbeitet.