Bussi, Bussi: Kasperl und Pezi bekommen neuen Eigentümer

Wien – Krawuzikapuzi: Der Fortbestand des Puppentheaters in der Wiener Urania ist gesichert. Direktor Manfred Müller hat angekündigt, einen neuen "Verbündeten" gefunden zu haben. Wer die Bühne übernimmt, wird er am Freitag in einer Pressekonferenz verraten.

Neben dem neuen Eigentümer werden dabei auch Kasperl und Pezi anwesend sein. Der STANDARD berichtet von der Bekanntgabe um 11.55 Uhr. (red, 21.9.2018)

Link

Wiener Urania-Puppentheater

Zum Nachlesen

26 Interessenten für Wiener Urania-Puppentheater

Übernimmt Bernhard Paul das Urania-Puppentheater und rettet Kasperl?

Kasperl und Pezi gehen wohl doch nicht in Pension

Kasperl und Pezi vor dem Aus – Ex-Minister will das verhindern

Kopf des Tages Kasperl im Urania-Puppentheater vor Pensionierung

#Mitreden:

Welche Bühnen- und Serienfiguren haben Ihre Kindheit bereichert?