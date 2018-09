SPÖ-Chef Kern trat nach Partei-Präsidium vor Presse

Nach dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und Nationalratspräsidentin Doris Bures, die vom amtierenden Parteichef Christian Kern und SPÖ-Granden gebeten worden sein soll, die Parteispitze zu übernehmen, lehnt auch der burgenländische SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil einen Wechsel in die Parteizentrale definitiv ab. Noch bedeckt hält sich die frühere Gesundheitsministerin und nunmehrige SPÖ-Nationalratsabgeordnete Pamela Rendi-Wagner.

Spitzenkandidat bei EU-Wahl

Zum Hintergrund: SPÖ-Chef Christian Kern kündigte am Dienstag überraschend an, die politischen Zelte in Österreich abbrechen und als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl antreten zu wollen. Spätestens nach dieser Wahl am 26. Mai 2019 wird Kern auch als SPÖ-Bundesparteichef zurücktreten. Die SPÖ will die Führungsfrage noch im heurigen Jahr klären. Das kündigte Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Rande einer Sitzung der Parteigranden an. Bei dem Parteitag, vermutlich Ende November, soll der oder die neue Vorsitzende gewählt werden. (red, APA, 19.9.2018)

