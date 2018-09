Champions League: Liverpool vs. Paris Saint-Germain, 21 Uhr

Die neue Saison der Champions League wartet zum Auftakt mit einem Schlager auf. An der Anfield Road duellieren sich mit Liverpool und Paris Saint-Germain (21 Uhr, Sky) gleich zwei Titelanwärter.



Im Blickpunkt zum Auftakt steht das Kräftemessen der zwei deutschen Startrainer Jürgen Klopp (Liverpool) und Thomas Tuchel (PSG). Nach dem Finaleinzug im Vorjahr und einem perfekten Saisonstart in der Liga sind die Erwartungen der "Reds"-Anhängerschaft hoch. Klopp, sonst selbst begnadeter Motivator, stieg im Vorfeld auf die Euphorie-Bremse. "Die Leute sagen, wir waren im Endspiel letzte Saison, darum müssen wir gewinnen. Also wirklich!"

Stark

Liverpool musste sich im Endspiel der letzten Saison Real Madrid 1:3 geschlagen geben, das ist aber Schnee von gestern. In die Premier League starteten die Reds perfekt, nach fünf Spielen stehen fünf Siege und 15 Punkte zu Buche. Auch PSG hat in der französischen Liga keine Probleme: 15 Punkte sprechen eine deutliche Sprache. Ein heißer Tanz ist also angerichtet.

