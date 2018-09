Live aus Salzburg: Tusk bestätigt Brexit-Sondergipfel im November in Brüssel

Es ist ein Höhepunkt der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft: Am Mittwochabend und am Donnerstag kommen 28 EU-Staats- und Regierungschefs nach Salzburg, um über Migration, innere Sicherheit und über den Brexit zu reden.

Österreich und Bundeskanzler Sebastian Kurz treten in der Mozartstadt zwar als Gastgeber auf, doch die inhaltliche Vorbereitung des Treffens liegt formal bei EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der informelle Salzburg-Gipfel ist Teil von Tusks "Leaders' Agenda" und seit mehr als einem Jahr in Planung.

Noch bevor es am Donnerstag zum gemeinsamen Abendessen geht, treffen in Salzburg jeweils Spitzenpolitiker der europäischen Sozialdemokraten und die Christdemokraten und Konservativen zusammen, um sich zu koordinieren. Es wird erwartet, dass Ex-Bundeskanzler Christian Kern dort seine Pläne erklärt und auch ankündigt, dass er sich um eine Kandidatur für die Position des Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten bei den Europawahlen 2019 bewerben wird.

Abendessen in Felsenreitschule

Der Salzburger Gipfel beginnt dann offiziell mit einem Abendessen aller 28 EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwochabend in der Felsenreitschule. In einer Diskussion über Migrationsfragen sollen die neuesten Entwicklungen angesprochen werden. Die im Juli beschlossenen "Ausschiffungsplattformen" außerhalb der EU sind zwar Gegenstand von intensiven Beratungen diverser Gremien in Brüssel, doch will die EU erst dann mit afrikanischen Staaten in Verhandlungen treten, wenn das Konzept wirklich steht. Ein Durchbruch wird nicht erwartet, Beschlüsse sind keine geplant. Die britische Premierministerin Theresa May will sich zudem bei dem Abendessen zum Brexit äußern.

Innere Sicherheit und Außengrenzschutz



Am Donnerstag wird der Fokus auf Fragen der inneren Sicherheit und auf dem Außengrenzschutz liegen: Die EU-Kommission hat vergangene Woche ihren Plan vorgelegt, die europäische Grenz- und Küstenwache im Rahmen von Frontex bis 2020 von derzeit rund 1.600 auf 10.000 Mann aufzustocken. (red, 19.9.2018)

