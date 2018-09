Live: Bundesliga-Konferenz ab 17 Uhr

Alexander Walke kehrt am Samstag (17.00 Uhr) im unvorhersehbaren Schlager bei Verfolger SKN St. Pölten ins Tor von Tabellenführer Red Bull Salzburg zurück. Der 35-jährige Deutsche löst Cican Stankovic ab, soll Spielpraxis für das EL-Match gegen Leipzig am Donnerstag sammeln. SKN-Trainer Dietmar Kühbauer sieht die Salzburger Bullen zwar als klaren Favoriten, jedoch: "Ich traue meinem Team schon zu, die Bullen an den Rand einer Niederlage zu bringen. Wir werden alles reinlegen, um am Ende den Goliath vielleicht doch in die Knie zu zwingen."