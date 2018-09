Brexit, Frontex, Ungarn – Kommissionspräsident Juncker hält Rede zur Lage der Union

Straßburg – An Themen mangelt es nicht, wenn Kommissionspräsident am Mittwochvormittag vor das Plenum des EU-Parlaments in Straßburg tritt. Die Debatte über den Umgang und Strategie zur Migration in Europa, der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union und die problematischen Entwicklungen in Polen und Ungarn beschäftigen die Parlamentarier und die Kommission. Die diesjährige Rede, die mitten im österreichischen EU-Vorsitz stattfindet, geht den Wahlen zum europäischen Parlament 2019 voraus.

Die Rede ist alles anderer als ein rein symbolischer Akt. Sie ist im Vertrag von Lissabon festgeschrieben und bildet den Auftakt zum Dialog zwischen Parlament, EU-Rat und Kommission zur Vorbereitung des kommenden Arbeitsprogramms. An die Rede schließt die Plenardebatte der Abgeordneten an.

Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn

Außerdem sollen die Abgeordneten am Mittwoch über die Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn abstimmen. Dem Antrag auf ein Rechtsstaatsverfahren liegt ein Bericht der Grünen-Abgeordneten Judith Sargentini zugrunde. Dieser stellt eine "systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn" fest. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Das Verfahren könnte im äußersten Fall dazu führen, dass Ungarn Stimmrechte im Ministerrat verliert. (red, 11.9.2018)