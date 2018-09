Nations League: Bosnien vs. Österreich, Di. 20.45 Uhr

Und auf einmal geht es um Punkte: Teamchef Franco Foda hat sich erfolgreich durchgetestet, zum Auftakt in der Nations League geht es nach Bosnien-Herzegowina. Die Bosnier konnten ihr erstes Spiel in der Gruppe 3 der Division B mit 2:1 in Nordirland gewinnen, mit Österreich kommt jetzt aber sowas wie der Gruppenfavorit zum Stelldichein.

Premiere für Arnautovic

Beim Team von Franco Foda ist man vorsichtig aber optimistisch. Bis dato musste man sich in sieben Testspielen nur einmal geschlagen geben (0:3 gegen Brasilien), sechs Siege geben Anlass um Großes zu erwarten. Obwohl sich das jüngste Spiel gegen Schweden offensiv eher holprig entpuppte, konnte man auch diese Partie eher locker mit 2:0 für sich entscheiden. Als Kapitän wird erstmal Marko Arnautovic das Team auf den Platz führen.

Weiterlesen:

Sabitzer will im ÖFB-Team Kritiker verstummen lassen

ÖFB-Spieler nach Sieg über Schweden: "Müssen einen Zahn zulegen"

Österreich hat mit biederen Schweden keine Probleme