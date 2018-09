Österreich vs. Schweden, Do., 20.45 Uhr

Das ÖFB-Team trifft am Donnerstag im freundschaftlichen Länderspiel auf Schweden. Das Match in der Generali Arena, der Heimstätte der Wiener Austria, ist zugleich die Generalprobe für den Auftakt in der Nations League kommenden Dienstag 20.45 Uhr in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Weiterer Kontrahent in Pool 3 von Liga B ist Nordirland.

Für drei österreichische Teamspieler hat der Austragungsort des Testmatches gegen Schweden einen besonderen Reiz. David Alaba, Aleksandar Dragovic und Heinz Lindner absolvierten ihre ersten Partien auf Profi-Ebene im damaligen Horr-Stadion – ihr Auftritt am Donnerstag in der runderneuerten Generali Arena bedeutet gleichsam eine Rückkehr zu ihren Wurzeln.

