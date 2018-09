Liveticker: Erster Tag im U-Ausschuss zur BVT-Affäre

Es könnte ein heißer Herbst werden, wenn manche der mit Spannung erwarteten Zeugen im Verfassungsschutz-U-Ausschuss (kurz: BVT-U-Ausschuss) tatsächlich auspacken werden. Am Dienstag geht es los: Am ersten Sitzungstag werden zwei Bedienstete des BVT und ein Polizist der Wiener "Einsatzgruppe für Straßenkriminalität" (EGS) als Auskunftspersonen erwartet. Die EGS ist jene Polizeieinheit, die die umstrittenen – und inzwischen als klar rechtswidrig erkannten – Razzien im BVT und in Privatwohnungen durchgeführt hat. In Auftrag gegeben wurden die Razzien von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die gerichtliche Genehmigung lieferte das Landesgericht für Strafsachen Wien.

Die Abgeordneten der Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilz werden jedenfalls versuchen, möglichst viel belastendes Material zutage zu fördern. Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ wiederum werden sich bemühen, alles als ordnungs- und rechtsgemäß darzustellen.

Die Ausschusssitzung beginnt um 10 Uhr. Davor werden die Fraktionsführer der Parlamentsparteien ein Medienstatement abgeben. Dieses beginnt um 9.30 Uhr, der STANDARD wird live tickern. (red, 3.9.2018)