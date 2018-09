Bundesliga-Konferenz mit Sturm vs. Rapid jetzt live

Die restlichen drei Spiele der sechsten Runde (17.00 Uhr) stehen auf dem Programm: Sturm Graz könnte ausgerechnet Schlager gegen Rapid die Wende nach einem verpatzten Saisonstart schaffen. Gelingt den Steirern gegen die zuvor im Europacup tätigen Wiener der Befreiungsschlag, winkt der Mannschaft und Trainer Heiko Vogel eine ruhige Länderspielpause. Eine solche würde bei einem Punktgewinn wohl auch auf Rapids Goran Djuricin warten.

Das unglückliche Aus im Play-off für die Champions-League am Mittwoch schmerzt Red Bull Salzburg noch immer. In der Bundesliga will Marco Roses Team gegen Admira Wacker aber den nächsten Schritt in der Schmerzbewältigung setzen. Die Vorzeichen sind klar. Salzburg hat bisher alle Spiele gewonnen, die Admira erst ein Tor geschossen.

Mit einer Charmeoffensive haben die Trainer des LASK und WAC das bevorstehende Duell eingeläutet. Vor dem heimlichen Spitzenspiel schmierten die Trainer Oliver Glasner und Christian Ilzer einander jeweils Honig ums Maul. Durchaus mit Recht, blicken beide Teams doch auf einen gelungenen Saisonstart zurück.

