Bundesliga-Konferenz, 6. Runde ab 17 Uhr

Es geht wieder los in der Bundesliga. Die sechste Runde bringt das erste Aufsteigerduell der Saison. Der Start verlief für Wacker Innsbruck und TSV Hartberg punktetechnisch holprig: Beide holten trotz ansprechender Leistungen bisher nur je drei Zähler. Am Samstag (17.00 Uhr) wollen beide Trainer am Tivoli voll auf Sieg spielen. Raus aus der Punktekrise lautet die Devise.

Die Wiener Austria wartet schon seit mehr als einem Jahr auf einen Sieg gegen den SV Mattersburg. Die Burgenländer, die erstmals von Neo-Trainer Klaus Schmidt betreut werden, haben die jüngsten drei Partien gegen die Favoritner allesamt gewonnen. "Ein Sieg würde uns immens weiterhelfen", betonte deshalb Austria-Coach Thomas Letsch vor dem Heimspiel am Samstag.

Noch geht es beim SCR Altach recht ruhig zu. Nach dem schlechten Start mit bisher nur zwei Punkten lechzen die Altacher vor dem Heimspiel gegen SKN St. Pölten aber nach dem ersten Sieg. "Jetzt müssen wir uns endlich mal belohnen, um uns selbst zu zeigen, dass wir auch lernfähig sind", forderte Altach-Trainer Werner Grabherr.

Die Spiele ab 17 Uhr:

Austria Wien – Mattersburg

Altach – St. Pölten

Innsbruck – Hartberg