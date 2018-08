Europa League: Bukarest vs. Rapid, Do., 20.30 Uhr

Und es geht weiter in Rumänien. Rapid muss in Bukarest gegen Steaua am Donnerstag (20.30 Uhr) einen 3:1-Vorsprung über die Zeit bringen. Zu verdanken war das gute Ergebnis im Hinspiel laut Coach Djuricin vor allem Goalie Richard Strebinger, der einige Chancen der Gäste zunichtemachte. Für den Schlussmann gab es auch Sonderlob von den Mitspielern. "Ich kann mich in den letzten eineinhalb Jahren an keinen schweren Fehler von ihm erinnern. Er ist ganz klar ein Nationalteam-Tormann", meinte Mittelfeldspieler Stefan Schwab.

Thomas Murg war von Strebinger ebenfalls begeistert. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn hinten drinhaben. Er hat sehr viel Selbstvertrauen, das freut mich für ihn, weil er irrsinnig hart an sich arbeitet." Auf den Keeper wartet wohl auch im Rückspiel Schwerarbeit. "Defensiv sind wir nicht die beste Mannschaft, das weiß jeder. Wir werden in Bukarest nicht nur verteidigen, denn wir sind keine Mannschaft, die das besonders gut kann", erklärte Murg.

Mario Sonnleitner bezeichnete den 3:1-Vorsprung als "trügerisches Ergebnis. Wenn wir in Bukarest ein Tor kassieren, brennt der Hut."

Weiterlesen:

"Gogo raus"-Rufe bei Rapid-Sieg zu "sehr ungünstigem Moment"

Rapid nach 3:1 gegen Steaua mit guter Chance auf Europa League

Strebinger: Der Ruhepol im Lärm