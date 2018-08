Champions League: RB Salzburg vs. Roter Stern Belgrad, Mi., 21 Uhr

Und da ist er, der Showdown: Salzburg muss es nach dem 0:0 im Hinspiel auf eigenem Rasen richten. Die Ausgangslage vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) ist okay, die Gäste aus Serbien können den österreichischen Meister aber noch gehörig in die Bredouille bringen.

Selbstvertrauen schöpfen die Bullen im Gegensatz zu ihren zehn bisher vergeblichen Anläufen auf die Königsklasse aus ihren positiven Erfahrungen von Entscheidungsspielen in der vergangenen, erfolgreichen Europa-League-Saison.

"Wir sind sicher nicht nervös, weil es 0:0 steht und wir jetzt daheim spielen", betonte Kapitän Andreas Ulmer. "Wir wissen, was wir können und welche Qualität wir haben." Erfahrung sei keine Frage des Alters, sagte der 32-Jährige. "Wir haben das vorige Saison in den K.-o.-Spielen sehr gut gemacht – egal ob jung oder alt. Wir waren sehr fokussiert, sehr klar."

