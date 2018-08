St. Pölten ist in der der Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Zehn von zwölf möglichen Zählern hat der Prügelknabe der vergangenen Saison bisher geholt. Saisonübergreifend stehen zehn Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage zu Buche. Acht davon hat St. Pölten gewonnen. Am Samstag (17 Uhr) schickt sich die Austria in der NV Arena an, diesen Lauf zu stoppen.