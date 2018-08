Rapid vs. Wacker Innsbruck, So., 17 Uhr

Rapid hat sich in dieser Fußball-Saison praktisch nur im Europacup von seiner Schokoladenseite präsentiert. Das soll sich am Sonntag ändern – im Heimspiel gegen Wacker Innsbruck sollen drei Punkte eingefahren werden, um den verkorksten Liga-Saisonstart halbwegs auszubügeln.

Als Mutmacher dient das 3:1 im Play-off-Hinspiel am Donnerstag gegen Steaua Bukarest, als Warnung müssen die jüngsten Auftritte in der Meisterschaft gesehen werden. Zudem hat Wacker Innsbruck laut Rapid-Coach Goran Djuricin nichts zu verlieren. "Sie freuen sich riesig darauf, im Allianz Stadion spielen zu dürfen und kommen ohne Druck her."

Rapid braucht Punkte

Weniger entspannt kann Rapid der Partie entgegenblicken – fünf Punkte aus vier Spielen bedeuten derzeit nur Platz sieben. "Wir möchten so dominant wie möglich auftreten und punkten", kündigte Djuricin an.

Der Wiener wird wohl im Hinblick auf das Retourmatch am Donnerstag in Bukarest auf Rotation setzen – in welchem Ausmaß, ist aber noch unklar. "Das entscheide ich erst am Spieltag. Die eine oder andere Bauchentscheidung wird dabei sein."