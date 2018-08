Forum+ zur Vuelta: Warten auf den Start

Die Spanienrundfahrt ist die letzte der drei großen Radrundfahrten nach der Tour de France und dem Giro d'Italia. Die Vuelta führt über drei Wochen lang durch Spanien. Das große Ziel ist die Hauptstadt Madrid, in der der Sieger spätestens feststehen wird.

Österreichische Fahrer

Helferrollen sind den österreichischen Teilnehmern zugedacht: Georg Preidler von Team Groupama, Hermann Pernsteiner für Bahrain, Lukas Pöstlberger für Bora,und Matthias Brändle auf Trek werden sich durch die spanischen Landschaften quälen.

