Geologe Wagreich beantwortet Ihre Fragen zum Zustand der Erde

Wien – Geologen diskutieren seit Jahren darüber, ob die Einflüsse des Menschen auf den Planeten derart prägend sind, dass es an der Zeit ist, das aktuelle Erdzeitalter nach dem Menschen zu benennen: Anthropozän. Artensterben, Treibhausgase, Klimawandel, Erderwärmung – der Mensch hinterlässt deutliche Spuren am Planeten. Doch die Latte liegt hoch, um ein neues Erdzeitalter ausrufen zu können. Zudem stellt sich die Frage: Wann hat das Anthropozän überhaupt begonnen?

Als Sedimentologe zählt Michael Wagreich zu jenen Experten, die in den Ablagerungen in Gesteinen nach Hinweisen für das Erdzeitalter des Menschen fahnden. Wagreich ist zudem der einzige Österreicher in der Anthropocene Working Group, die von der Internationalen Kommission für Stratigrafie eingesetzt worden ist, um Daten zu menschlichen Einflüssen auf den Planeten zu sammeln. Er gehört damit dem höchsten internationalen Gremium an, dass sich mit der Frage befasst, ob wir im Anthropozän leben, oder nicht.

Als Professor am Department für Geodynamik und Sedimentologie der Universität Wien untersucht Wagreich menschliche Spuren, die bis in die Antike zurückreichen. In einem aktuellen Projekt widmet er sich zudem "anthropozänen Wellen" im Wiener Untergrund. Dabei scheut er nicht vor disziplin-übergreifender Zusammenarbeit zurück, er kollaboriert nicht nur mit Naturwissenschaftern verschiedenster Fächer, sondern auch mit Geisteswissenschaftern oder Künstlern.

Der Geologe Michael Wagreich ist am Mittwoch, 22. August, zu Gast in der STANDARD-Redaktion und beantwortet von 12 bis 13 Uhr Ihre Fragen im Chat. (trat, 21.8.2018)