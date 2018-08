Red Bull Salzburg hat im Playoff-Hinspiel bei Roter Stern Belgrad ein 0:0 erreicht. In dem Geisterspiel in Belgrad gab es keine großen Höhepunkte. Salzburg hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, die Serben wurden nach dem Seitenwechsel gefährlicher. Das Rückspiel steigt am 29. August in Wals-Siezenheim.