Live: LASK vs. Rapid, So., 17 Uhr

Rapid und der LASK haben sich am Donnerstag in der Fußball-Europa-League-Qualifikation von ihrer besten Seite gezeigt. Am Sonntag (17.00 Uhr) messen sich die beiden Teams in der vierten Bundesliga-Runde in Pasching. Die Hütteldorfer nehmen den Schwung vom 4:0-Kantersieg gegen Slovan Bratislava mit, die Linzer müssen trotz 2:1-Erfolgs das bittere Out gegen Besiktas Istanbul wegstecken.

"Der Sieg war wirklich wichtig, es war enormer Druck da, und die Mannschaft hat eine deutliche Antwort gegeben", sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel. Da nach einem guten Saisonstart zuletzt alles wieder ziemlich schnell in Schieflage geraten sei, sei jetzt auch keine Euphorie angebracht. "Wir schauen uns im September an, wie wir in die Saison gestartet sind", verlautete der Schweizer. Bis zur ersten Länderspielpause wollen die Hütteldorfer in die Gruppenphase der Europa League einziehen und in der Liga so viel wie möglich punkten.

Spiel-Vorschau:

Rapid spielt gerne gegen den LASK