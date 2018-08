Europa League: LASK vs. Besiktas, Do. 19.45 Uhr, Rapid vs. Bratislava, 20.30 Uhr

Der LASK kämpft im Rückspiel der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag (19.45, LT1) um die ganz große Sensation. Nach der knappen 0:1-Niederlage im Rückspiel gegen Besiktas sind die Aufstiegschancen der Oberösterreicher weiter intakt. Dazu geht man mit dem Rückenwind der erfolgreichen Generalprobe beim 1:0-Erfolg bei Admira Wacker in das entscheidende Match. Doch auch der türkische Kontrahent geht mit einem Erfolgserlebnis in das Rückspiel. Zum Auftakt der türkischen Meisterschaft feierte man einen 2:1-Heimsieg.

Rapid reicht nach der 1:2-Niederlage in Bratislava am Donnerstag (20.30, ORF 1) bereits ein 1:0 gegen Slovan um in das EL-Playoff aufzusteigen. Dazu gilt es den nur mäßig erfolgreichen Start in die Bundesliga vergessen zu machen. "Am Donnerstag können wir alles wieder gutmachen", so Rapid-Coach Goran Djuricin nach dem 0:0 gegen den Wolfsberger AC am Sonntag. Gelingt der Aufstieg nicht, stehen den Grün-Weißen stürmische Tage und Wochen ins Haus.