Champions League live: Tetovo vs. Salzburg, 20.15 Uhr

Meister Salzburg geht nach dem souveränen Auftritt beim 3:0-Sieg als haushoher Favorit in das Rückspiel gegen Shkendija Tetovo am Dienstag (20.15 Uhr, Puls 4). Ohne den gesperrten Junuzovic wollen die Bullen in Mazedonien den nächsten Schritt Richtung Champions League machen. Salzburgs Munas Dabur versprach trotz der Ausgangslage das Spiel "nicht auf die leichte Schulter nehmen" zu wollen. Auch Verteidiger Ramalho kündigte an: "Wir werden alles geben und zu hundert Prozent konzentriert auftreten. Es gibt keine Mannschaft in dieser Phase, die keine Stärken hat."

Gewarnt sind die Salzburger nicht nur mit Blick auf ihre Vergangenheit in der Champions-League-Qualifikation. Trainer Marco Rose mahnte: "Wir müssen in Mazedonien mit 120 Prozent für unsere großen Ziele kämpfen und arbeiten. Wenn wir das nicht beherzigen, kann es Probleme geben." Sollte den Salzburgern der Aufstieg in die nächste Runde gelingen, trennt sie nur noch der Aufsteiger der Partie zwischen Spartak Trnava oder Roter Stern Belgrad vom ersten Einzug in die Gruppenphase der Champions League. (slo)