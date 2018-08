Bundesliga: Salzburg – Austria 0:0

Die neue und noch junge Liga hat ein Spitzenspiel. Der amtierende Meister empfängt die ambitionierte, umgestaltete Wiener Austria. Für Salzburg ist es in dieser Saison das erste Aufeinandertreffen mit einem potenziellen Titelrivalen. Allerdings hat der Meister nach erst zwei Runden schon wieder drei Punkte Vorsprung auf die Wiener.

Salzburg-Trainer Marco Rose warnt dennoch vor den Veilchen. "Austria Wien ist immer ein spannender Gegner. Dieses Jahr sind sie besonders ambitioniert, weil sie wissen, dass sie die letzte Saison vergessen machen wollen. Sie sind ordentlich gestartet, haben zuletzt aber einen kleinen Dämpfer bekommen. Sie werden hier herkommen und alles reinhauen, um Punkte mitzunehmen", sagte Rose.

Glaube

Wichtig sei der Glaube an die eigenen Stärken, hielt Austria-Trainer Letsch fest. "Wir wollen mitspielen und sie selbst vor Probleme stellen", sagte er. Dies gelang beim 4:0 Ende Mai in der letzten Runde der Vorsaison, als es für Salzburg freilich um nichts mehr ging. 16 Pflichtspiele in Liga und Cup war Salzburg gegen die Austria zuvor ungeschlagen geblieben.

