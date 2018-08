Sturm vs. Larnaka 0:0, Besiktas vs. LASK 20 Uhr, Slovan vs. Rapid 21 Uhr

Drei österreichische Vertreter starten heute in die dritte Runde der Qualifikation zur Europa League. Den Beginn macht Sturm Graz, der in der Champions-League-Quali gescheiterte Vizemeister empfängt ab 19 Uhr AEK Larnaka. Ab 20 Uhr ist der LASK in Istanbul gegen Besiktas gefordert. Ab 21.05 Uhr greift Rapid in Bratislava gegen Slovan in das Geschehen ein.

Nach einjähriger Europacup-Pause soll Slovan Bratislava für die Grün-Weißen in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League kein Stolperstein sein. Es ist die erste von zwei Hürden auf dem Weg zum angepeilten Saisonziel Gruppenphase.

Sturm und Trainer Vogel hoffen gegen den zyprischen Cupsieger vor allem auf die in der Liga ziemlich erfolgreiche Offensive. Larnaka erreichte in den vergangenen beiden Jahren jeweils das EL-Play-off. Im Vorjahr scheiterten die Südeuropäer an Viktoria Pilsen, 2016/17 war nach einem 0:4 gegen Slovan Liberec Endstation.

Auf den LASK wartet eine höchst fordernde Aufgabe. Besiktas schaffte es in der Vorsaison ins Champions-League-Achtelfinale und gilt nicht nur deshalb als haushoher Favorit im Drittrunden-Duell.

