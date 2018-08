Drei österreichische Vertreter starten am Donnerstag in die dritte Runde der Qualifikation zur Europa League. Den Beginn macht Sturm Graz, der in der Champions-League-Quali gescheiterte Vizemeister empfängt ab 19 Uhr AEK Larnaka. Ab 20 Uhr ist der LASK in Istanbul gegen Besiktas gefordert. Ab 21.05 Uhr greift Rapid in Bratislava gegen Slovan in das Geschehen ein.