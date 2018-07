Champions League: Sturm vs. Ajax, Mi. 20.30

Der große Tag in Graz: Sturm muss sich im Vergleich zum Hinspiel in Amsterdam ordentlich steigern. Beim ersten Aufeinandertreffen musste die Grazer mit einem 0:2 aus der Amsterdam-Arena schleichen und waren dabei noch gut bedient. Jetzt geht es in Graz um den Aufstieg und einen großen Erfolg in der noch jungen Saison.

Kontrolliert

Ajax hingegen kann es in Graz kontrolliert angehen, der Polster aus dem Rückspiel ist gemütlich. Dazu kommt, dass die Niederländer durchaus Chancen auf einen höheren Sieg hatten. Nichtsdestotrotz ist Ajax gewarnt, ein Selbstläufer dürfte es in Graz nicht werden.

Sturm Graz – Ajax Amsterdam (Merkur-Arena, 20.30 Uhr/live ORF eins, SR Frankowski/POL).

Hinspiel 0:2 – der Aufsteiger steht in der 3. Quali-Runde der Champions League, der Verlierer steigt in die 3. Quali-Runde der Europa League um.

Sturm: Siebenhandl – Koch, Spendlhofer, Avlonitis, Maresic, Ferreira – Hierländer, Lovric, P. Zulj – Hosiner, Pink

Ersatz: Schützenauer, Giuliani – Obermair, Schrammel, Huspek, Lackner, Grozurek, Eze

Es fehlt: Jantscher (Ödem im Unterschenkel)

Ajax: Onana – Mazraoui, De Ligt, F. De Jong, Tagliafico – Ziyech, Schöne, Eiting – Neres, Huntelaar, Tadic

Ersatz: Lamprou, Kotarski – Kristensen, Blind, Wöber, Van de Beek, S. De Jong, Labyad, Lang, Sierhuis

Es fehlen: Cerny, Veltman (beide Kreuzbandriss), Bande (Bruch des Wadenbeinschaftes), Dolberg (Bauchwandverletzung), Van Leer (krank)

